El criterio fiscal en el caso Adorni abre un debate jurídico sobre el futuro de las causas

El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien dio por válida la explicación del exjefe de Gabinete Manuel Adorni sobre el origen de su patrimonio —atribuido a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018— y solicitó investigar el expediente como una presunta evasión en lugar de enriquecimiento ilícito, encendió fuertes cuestionamientos entre expertos en transparencia y derecho penal.

Aunque Pollicita reconoció que el descargo resultaba a priori "poco verosímil", sostuvo que, tras un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, la fiscalía no contaba con pruebas para refutar la versión del exfuncionario, quien acreditó el control actual de ocho billeteras virtuales con 24 movimientos previos a las estrictas normativas de identificación implementadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019 y otros 17 sin vinculación con plataformas centralizadas.

Para especialistas consultados sobre el alcance de la resolución, el criterio aplicado deja abierta una peligrosa vía de escape para futuros acusados de corrupción, dada la imposibilidad técnica de comprobar quién operaba realmente esas cuentas antes de los controles globales contra el lavado. La expresidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, señaló que la excusa de las viejas billeteras olvidadas incorpora un nuevo argumento al repertorio defensivo y advirtió que el tiempo dirá si se consolida como jurisprudencia suficiente.

En la misma línea, el extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Manuel Garrido, anticipó que otras defensas intentarán replicar este planteo, aunque aclaró que un dictamen fiscal no crea jurisprudencia por sí solo y criticó lo que describió como un evidente ánimo beneficiante en la valoración de la prueba, sugiriendo incluso la necesidad de una instrucción general de la Procuración General de la Nación.

Las objeciones técnicas apuntan directamente a la equiparación entre tener acceso actual a una billetera digital y haber sido su propietario original. Tanto Ferreira Rubio como Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), calificaron como una falacia asumir que poseer la llave de una caja de seguridad demuestra la titularidad de su contenido desde el origen, alertando sobre el riesgo de que se adquieran claves antiguas para simular ganancias previas al ingreso a la función pública.

Por su parte, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, cuestionó que se abandonara la acusación por enriquecimiento sin haber agotado las medidas de prueba ni alcanzado una certeza negativa absoluta, recordando que en la etapa de instrucción la duda no debe clausurar la investigación penal.

Mientras en los tribunales de Comodoro Py reconocen la creciente dificultad probatoria que plantean los activos digitales antiguos —aun cuando señalan que no existe un mercado abierto sencillo para conseguir billeteras con historial previo—, el desenlace institucional del caso queda ahora en manos del juez federal Ariel Lijo. El magistrado deberá resolver si convalida el criterio de Pollicita para desestimar la figura de enriquecimiento ilícito y remitir las actuaciones al fuero penal económico, una definición que marcará el pulso de las futuras investigaciones patrimoniales contra funcionarios públicos en la Argentina.

(Con información de La Nación)