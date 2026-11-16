El Centro Regional de Hemoterapia lanzó un llamado urgente a la solidaridad comunitaria ante el estado crítico de su reserva de productos sanguíneos, una escasez que amenaza con comprometer la atención de pacientes que requieren transfusiones por cirugías, trasplantes, cuadros anémicos, tratamientos oncológicos, accidentes o hemorragias. La convocatoria está abierta a personas de cualquier grupo y factor que cumplan con las condiciones médicas necesarias, quienes pueden acercarse directamente a la sede ubicada en Bolívar 687, de lunes a viernes hábiles de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 12.

Cada donación permite fraccionar la sangre en componentes específicos —como glóbulos rojos, plaquetas y plasma— para que cada paciente reciba exactamente el elemento que necesita para su recuperación. Para concretar el aporte, los voluntarios deben presentarse con su documento de identidad, sin estar en ayunas y preferentemente bien hidratados, respetando un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.

En cuanto a los criterios de elegibilidad, están habilitadas para donar todas las personas de entre 16 y 65 años que pesen más de 50 kilos y no registren antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, chagásicas, oncológicas, infecciosas u otras patologías que puedan implicar un riesgo para el receptor. Por el contrario, quedan excluidas las mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como quienes se hayan realizado cirugías, endoscopías, colonoscopías, tatuajes o perforaciones en los últimos seis meses.

Asimismo, la institución recordó plazos específicos de espera para situaciones temporales: quienes hayan recibido la vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre o dolores corporales deberán aguardar 72 horas desde la aplicación, mientras que quienes hayan tomado antibióticos tendrán que esperar siete días tras la última dosis. En relación con el dengue, el tiempo de diferimiento es de tres meses tras cursar la enfermedad, seis meses en casos de dengue hemorrágico y cuatro semanas para quienes convivan con personas con síntomas compatibles.