Canal Esteco: retiraron residuos y desalojaron los bajo puentes ante la llegada de tormentas

La Municipalidad desplegó un nuevo operativo de limpieza y despeje en el canal Esteco con el propósito de optimizar el drenaje urbano y mitigar el riesgo de inundaciones ante el pronóstico de lluvias abundantes asociadas al fenómeno del Súper Niño. Las tareas estuvieron a cargo de cuadrillas comunales que trabajaron en el retiro de basura y diversos residuos acumulados que obstaculizaban el normal escurrimiento del agua a lo largo del cauce.

Según precisó el director general de la Patrulla Ambiental, Juan Pablo Farfán, el despliegue incluyó además un procedimiento conjunto con efectivos de la Comisaría Segunda para intervenir en los sectores ubicados debajo de los puentes, donde se había detectado una ocupación indebida de personas. El funcionario explicó que la liberación de esos espacios resulta fundamental para evitar bloqueos estructurales que puedan derivar en situaciones de peligro durante las tormentas intensas.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estas intervenciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento preventivo en distintos canales y desagües pluviales de la ciudad, orientado a proteger la infraestructura hídrica y resguardar la seguridad de los vecinos durante la temporada de lluvias.