Caputo restó importancia a la volatilidad financiera y ratificó el rumbo económico
Frente a un escenario financiero adverso donde el indicador de riesgo país se sostiene por encima de las 800 unidades, Luis Caputo utilizó sus redes sociales para respaldar la postura oficial y replicar el diagnóstico trazado por la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack.
El funcionario priorizó el mensaje de prudencia emitido desde Washington, que aconseja no sobredimensionar los movimientos coyunturales del mercado, y ratificó que el foco de la gestión continúa anclado en la solidez de los fundamentos macroeconómicos y el cumplimiento de las metas fiscales acordadas.
La defensa del Palacio de Hacienda coincide con un momento de tirantez en los indicadores locales, luego de que el Indec informara un incremento en la inflación de octubre que situó el índice en el 2,2%, superando las proyecciones iniciales de los analistas privados.
A este dato se le aúna la presión sobre las tasas de interés que el país debería afrontar para refinanciar sus compromisos en los mercados internacionales, poniendo en el centro del debate la sustentabilidad del programa financiero oficial ante el persistente compás de espera por los fondos externos.
Por su parte, el organismo multilateral reiteró su respaldo a la disciplina fiscal del gobierno de Javier Milei, destacando el paso de una situación deficitaria a una de superávit y el cumplimiento en la acumulación de reservas internacionales.
En este sentido, la entidad recordó la importancia de continuar fortaleciendo la resiliencia económica para mitigar shocks externos, mientras en la administración libertaria aguardan la ratificación formal de la tercera revisión del acuerdo que destrabará un desembolso estimado en 900 millones de dólares a principios de diciembre.