Embarcación "devastada": el temporal derribó 370 postes de luz y cerca de 2.400 árboles

El servicio de agua se restableció en toda la ciudad de Embarcación y el 85% de los usuarios recuperó la electricidad tras el temporal del jueves 12 de noviembre. El intendente Carlos Funes dio el balance este lunes en Compartiendo su Mañana, por Aries, y atribuyó el dato sobre la energía a Edesa.

Funes explicó que la ciudad se abastece mediante pozos y que las bombas dependen del suministro eléctrico. “A veces no hace falta quedarse sin energía. Si la tensión es oscilante o es baja, directamente la bomba no arranca”, señaló.

El viento derribó unos 370 postes de Edesa

El intendente estimó que cayeron alrededor de 370 postes de la distribuidora eléctrica. Esa cifra corresponde solo a Edesa. También hubo daños en postes de telecomunicaciones y, de acuerdo con Funes, el servicio local de cable seguía sin señal al momento de la entrevista.

Funes citó un relevamiento de Defensa Civil que ubicó entre 2.300 y 2.400 la cantidad estimada de árboles caídos y registró ráfagas de 120 km/h. El intendente dijo que el viento provocó los mayores daños y que no hubo víctimas fatales directamente vinculadas al temporal.

“En definitiva, fue devastado. No sé si es el término apropiado, pero devastado […] estructuralmente”, dijo Carlos Funes.

La ayuda de los municipios vecinos

“Ningún municipio está preparado para solo poder asistir en una catástrofe como la que se produjo”, dijo Funes. Contó que aquella noche trabajaron nueve municipios de los departamentos San Martín y Orán, incluida Embarcación.

El intendente también señaló que el gobernador Gustavo Sáenz lo contactó la noche del temporal y que visitó la ciudad el domingo. Durante la recorrida evaluaron los daños en distintos sectores.