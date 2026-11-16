En el marco de la presentación de su libro Federalismo y Progreso, el gobernador Gustavo Sáenz planteó que la estabilidad económica alcanzada por el país debe traducirse en mejoras concretas para la población. Reconoció la baja de la inflación y los avances en materia macroeconómica aunque advirtió que la recuperación todavía no llega a la economía cotidiana.

“Ese ese equilibrio fiscal que tanto se defiende hay que acompañarlo con un equilibrio social. La macroeconomía mejoró, la inflación bajó, se estabilizó la economía, pero creo que hoy es fundamental poner en marcha los motores de la microeconomía, que son el consumo, la inversión y las exportaciones”, sostuvo.

El mandatario también se refirió a la incertidumbre sobre los tiempos de recuperación y a las dificultades que enfrenta Argentina para generar confianza entre los inversores. En ese sentido, comparó el riesgo país con el de otras economías de la región y vinculó las diferencias con la falta de continuidad en las decisiones políticas.

“Somos un país poco confiable, poco serio. Y esto tiene que ver con que van cambiando los gobiernos, y entre ellos mismos, porque ese verso de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña no es así, no existe. El que gana gobierna como puede, y el que pierde no ve la hora de volver y cómo voltearlo al otro para estar de nuevo en su lugar”, afirmó.

Para el gobernador, esa dinámica impide construir acuerdos duraderos y profundiza la incertidumbre, tanto para quienes buscan invertir como para las familias que intentan planificar su futuro. “Argentina tiene que dejar de ser un acto de fe, hay que programar la vida, tener una proyección o buscar cómo crecer, y hoy es un acto de fe”, manifestó.

Frente a ese escenario, Sáenz consideró necesario alcanzar acuerdos básicos que trasciendan los cambios de gobierno. “Es tan elemental tres o cuatro políticas de Estado que permanezcan en el tiempo y que sean sustentables, independientemente de los gobiernos que lleguen”, planteó.