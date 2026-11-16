Durante la presentación de su libro Federalismo y Progreso, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a reclamar un federalismo que se traduzca en obras y oportunidades para las provincias,

“El federalismo tiene un lugar en la Constitución, está escrito: sistema representativo, republicano y federal. Ahora ese federalismo tiene que impactar en la calidad de vida de todos los argentinos, no de un grupo que vive en el centro y de otro que se queda sin nada”, remarcó.

Sáenz advirtió que el acompañamiento al Gobierno nacional no implica renunciar a los reclamos provinciales. “Hay algo que es fundamental para mí, que es la defensa de los intereses de los salteños. Ahí no claudico, no me entrego y no negocio”, sostuvo.

El mandatario insistió en que las desigualdades regionales requieren respuestas concretas y planteó que las diferencias partidarias no deberían impedir acuerdos para atender las necesidades de las provincias.

“Cada vez son más las asimetrías y las injusticias que padecemos, pero no podemos seguir renegando todo el tiempo, peleando. Hay que ponerse en acción, y es lo que hacemos este grupo de legisladores y este grupo de gobernadores, que somos de distintos partidos políticos”, expresó.

Finalmente, se refirió a las posibilidades de inversión en Salta y otras provincias del norte, y sostuvo que la continuidad de las políticas públicas es una condición necesaria para atraer proyectos a largo plazo.

“Los que invierten en Salta, o los que invierten en cualquier provincia del norte, están conformes, pero no hay que cambiarles las reglas del juego. Venga quien venga, sea de donde sea, tiene que haber tres puntos fundamentales que le den la garantía a aquel que invierte de que no van a cambiar cuando vayan pasando los gobiernos”, afirmó.