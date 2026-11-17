La senadora Patricia Bullrich confirmó que participará de la reunión de la mesa política del oficialismo, prevista para este martes 17 de noviembre a las 11 en la Casa Rosada. De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el encuentro buscará ordenar la estrategia legislativa del Gobierno, con la suspensión de las PASO de 2027 como principal tema de discusión.

Las colectoras complican la negociación en el Senado

El oficialismo optó por impulsar la suspensión de las primarias para 2027 y dejó de lado su eliminación definitiva. El lunes incorporó las listas colectoras al proyecto que se debatirá este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el objetivo de sumar apoyos. El respaldo del PRO en el Senado sigue sin estar garantizado.

El exdiputado Gerardo Milman, cercano a Bullrich, cuestionó ese cambio. Advirtió que las colectoras podrían ser inconstitucionales para la elección de senadores nacionales porque, a su juicio, alterarían la representación de la mayoría y la primera minoría. El entorno de la senadora aclaró que se trató de una posición personal de Milman.

Qué más figura en la agenda del Congreso

El oficialismo prevé una sesión especial en Diputados este miércoles para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El debate por el Presupuesto quedaría para la semana próxima. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y el Gobierno ya anticipa una convocatoria a extraordinarias.