El peronismo conmemora este martes 17 de noviembre el Día de la Militancia, en recuerdo del primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras el golpe de Estado que lo derrocó en 1955. El expresidente volvió al país en 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.

El regreso a Ezeiza

Perón aterrizó en un avión de Alitalia acompañado por dirigentes y otras figuras públicas. Bajo una lluvia persistente, miles de militantes intentaron acercarse al aeropuerto, que estaba rodeado por un operativo militar. La conmemoración recuerda esa movilización y el regreso del dirigente tras 17 años fuera del país.

Cuándo se conmemora el Día de la Lealtad Peronista

El Día de la Lealtad Peronista se conmemora el 17 de octubre y recuerda la movilización obrera de 1945 a la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, que entonces estaba detenido. El 17 de noviembre recuerda el regreso del expresidente del exilio en 1972.