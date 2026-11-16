El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Nicolás Martorell, respaldó la decisión de Emiliano Durand de buscar la reelección como intendente de la Capital. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el funcionario defendió la continuidad del proyecto político municipal y argumentó que el tiempo de una gestión no alcanza para resolver los problemas acumulados en la ciudad.

“Lamentablemente, conocemos que la ciudad tiene muchas obras que se necesitan, hay muchas cosas por hacer. Es muy difícil poder solucionar todo solamente en tres años, pero creo que todos los vecinos de la ciudad podemos ver los cambios en los diferentes barrios, las obras que están iniciando ahora, lo que se viene para la ciudad”, expresó.

Martorell realizó un balance positivo de la administración municipal enumerando obras de iluminación, pavimentación y recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la Capital. Sin embargo, reconoció que faltan demandas por resolver.

“Nos faltan muchísimas cosas, sin dudas. Es imposible poder cambiar en dos años y diez meses una realidad de Salta que venía de muchos años, quizás, de abandono, pero la verdad que se hace un trabajo importante”, sostuvo.

El funcionario también agradeció el respaldo que, según su evaluación, recibe el gobierno municipal. “Le agradecemos a la gente que lo reconoce también y que nos acompaña como gestión, sabiendo que hay que mejorar un montón de cosas”, concluyó.