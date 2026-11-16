Oficial: Salta tendrá elecciones el 16 de mayo de 2027

A través del decreto 762, el Gobierno provincial oficializó el llamado a comicios generales con Boleta Única Electrónica. 
Salta16/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Poder Ejecutivo de Salta convocó a elecciones provinciales y municipales para el domingo 16 de mayo de 2027 . Ese día se elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. 

Qué cargos se elegirán

Además de la fórmula para la Gobernación, se renovarán 30 de las 60 bancas de la Cámara de Diputados y 11 de las 23 del Senado provincial. La elección municipal incluye cargos de intendente y concejal.

Cómo se votará

Los comicios se realizarán sin PASO y con Boleta Única Electrónica. Se aplicará la Ley provincial 8535, que eliminó las primarias y estableció un mecanismo de acumulación de votos entre listas de un mismo frente. La Corte de Justicia de Salta rechazó los planteos de inconstitucionalidad contra la norma.

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