El Gobierno relanza la privatización vial: abre la puerta a 27 nuevas rutas

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial a través del Decreto 1358/2026, llega apenas meses después de que se concluyera la tercera etapa del programa con más de 9000 kilómetros ya adjudicados a manos privadas por contratos de larga duración. Sin embargo, este nuevo capítulo normativo se caracteriza por la ambigüedad en su alcance geográfico inicial, ya que el anexo oficial se limita a enumerar provincias y números de rutas sin precisar kilómetros, progresivas ni cabeceras específicas.

El marco legal otorga al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, la potestad absoluta para conformar los futuros corredores viales utilizando la totalidad o una fracción de las 27 vías seleccionadas, previo dictamen técnico de Vialidad Nacional. De esta manera, el organismo concentrará la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación pública nacional e internacional, la evaluación de las ofertas y la adjudicación definitiva de los contratos.

El listado difundido combina corredores troncales de gran peso logístico con trazas de menor envergadura, incluyendo vías como la 3, la 9, la 11, la 12, la 14, la 16, la 33, la 34 y la 35, cuyas denominaciones ya figuran en etapas previas aunque el texto aclara que no necesariamente coincidirán con los mismos sectores intervenidos. Asimismo, el mapa preliminar incorpora rutas en distintas regiones del país, tales como la 22 entre Buenos Aires y La Pampa, la 237 en Neuquén, la 38 entre Córdoba y La Rioja, y conexiones específicas en provincias como Formosa, Corrientes y Chubut.

Con un plazo de doce meses fijado para estructurar las licitaciones, el interrogante principal recae ahora sobre el diseño definitivo que adoptarán los corredores y el impacto que esta cuarta etapa tendrá sobre las tarifas de peaje y la inversión en infraestructura vial en el territorio nacional.

(Con información de La Nación)