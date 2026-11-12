Caputo atribuyó el salto inflacionario de octubre al impacto tarifario del gas

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó a través de sus redes sociales que el incremento inflacionario de octubre estuvo directamente impulsado por los cambios introducidos en el Régimen de Zona Fría, una normativa sancionada por el Congreso a fines de septiembre que recortó fuertemente el alcance de los subsidios al gas natural.

Esta modificación legal se tradujo en una suba del 4,2% en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, destacándose incrementos promedio superiores al 30% en distribuidoras como Camuzzi Pampeana y con fuertes disparidades regionales que llegaron al 7,1% en la Patagonia.

Pese al impacto estacional en las tarifas reguladas, el jefe de la cartera económica buscó destacar el anclaje de la inflación núcleo, que se ubicó en el 1,5% —marcando el registro más bajo en 15 meses—, y resaltó una desaceleración interanual que llevó el índice general al 33,1%.

Mientras el INDEC detalló que la quita del beneficio universal limitó las bonificaciones a esquemas focales más acotados, el Gobierno pondera la contención de los precios libres como señal de estabilidad macroeconómica.

(Con información de La Nación)