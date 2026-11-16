Tradicionalmente el periodismo en este país supo ser el correlato inmediato de la educación pública; tanto en la calidad de los periodistas como en el público que consumía noticias, comentarios, cultura, en fin. Llevamos en la memoria los nombres de enormes periodistas que hacían gala de una formación sólida y general. No sólo eran el nexo entre el hecho sucedido y el pueblo, sino que destilaban en sus comentarios esa cultura que poseían.

En la actualidad, aquel que García Márquez, definiera como el “Oficio más hermoso del mundo”, se ha convertido en una granja donde personajes autopercibidos como periodistas balan, cacarean o rebuznan, en una muestra lacerante de decadencia académica e idiomática.

La noticia, aquel sesgo de la realidad analizada, ha sido reemplazada por chimentos, acusaciones, denuncias. Los estudios se han transformado en reñideros donde se invita a disputar a dos contendientes que también hacen gala de sus limitadas capacidades neuronales. Así, el grotesco, la procacidad y la impostura intelectual han terminado por constituir una nueva gramática del periodismo: aquella en la que, cuanto menos se piensa, más fuerte se grita.

Esta caída en la calidad de la enseñanza, en la divulgación de la Palabra, ha terminado al parecer, conformando un público que se amoldó a este estilo de mediocridad que paradójicamente elige seguir a esos pseudocomunicadores que más insultan, que más promueven las confrontaciones, en lugar de buscar las opiniones más calificadas o abrevar en quienes más altura tienen para analizar la realidad.

El resultado es un país con una educación en estado de catástrofe y donde la Inteligencia Artificial ha venido a contribuir a un empobrecimiento mayor del pensamiento crítico.

Por lo tanto, la pregunta que debiéramos todos los ciudadanos que todavía pretendemos un país posible, es: ¿Estamos formando ciudadanos capaces de discernir o consumidores de respuestas prefabricadas?

Hubo un tiempo en que la educación aspiraba a combatir la ignorancia. Hoy corremos el riesgo de construir una sociedad que la aplaude, la convierte en espectáculo y hasta la confunde con una virtud. ¡Que viva la ignorancia! Total, pensar se ha vuelto una extravagancia.