La canasta básica trepó un 3,5% en octubre y superó a la inflación general

Durante el mes de octubre, la Canasta Básica Total (CBT) experimentó un incremento del 3,5% —la suba más alta desde enero—, exigiendo que una familia tipo necesitara un ingreso mínimo de $1.690.000 para no caer debajo de la línea de pobreza.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó un 3,1%, marcando su mayor registro desde febrero y fijando el umbral de indigencia en $761.261, según los datos oficializados este jueves por el INDEC.

Este comportamiento divergente dejó en evidencia que los productos imprescindibles para la subsistencia aumentaron por encima del promedio general de alimentos y bebidas (2%), un incremento que estuvo traccionado principalmente por subas estacionales en verduras, el recambio de temporada en indumentaria y los sucesivos ajustes en las tarifas energéticas que continúan presionando los presupuestos hogareños.

(Con información de Ámbito)