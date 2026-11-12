La canasta básica trepó un 3,5% en octubre y superó a la inflación general

Impulsadas por un encarecimiento de los alimentos de primera necesidad, las canastas que definen los umbrales de pobreza e indigencia registraron su mayor salto en meses.
Economía12/11/2026Iván LuisIván Luis

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Durante el mes de octubre, la Canasta Básica Total (CBT) experimentó un incremento del 3,5% —la suba más alta desde enero—, exigiendo que una familia tipo necesitara un ingreso mínimo de $1.690.000 para no caer debajo de la línea de pobreza.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó un 3,1%, marcando su mayor registro desde febrero y fijando el umbral de indigencia en $761.261, según los datos oficializados este jueves por el INDEC.

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Este comportamiento divergente dejó en evidencia que los productos imprescindibles para la subsistencia aumentaron por encima del promedio general de alimentos y bebidas (2%), un incremento que estuvo traccionado principalmente por subas estacionales en verduras, el recambio de temporada en indumentaria y los sucesivos ajustes en las tarifas energéticas que continúan presionando los presupuestos hogareños.

(Con información de Ámbito)

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