La inflación se aceleró al 2,2% en octubre

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año, según informó este jueves el INDEC.

La variación mensual se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando el indicador había registrado un incremento del 1,9%.

Por su parte, el IPC nacional acumuló un alza del 33,1% en los últimos 12 meses, por debajo del 33,4% interanual registrado el mes anterior.

La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3%.

En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3 por ciento.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese resultado.