La inflación se aceleró al 2,2% en octubre

El Índice de Precios al Consumidor se aceleró 0,3 puntos porcentuales en comparación con septiembre. La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Economía12/11/2026Mariana FríasMariana Frías

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La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año, según informó este jueves el INDEC.

La variación mensual se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando el indicador había registrado un incremento del 1,9%.

Por su parte, el IPC nacional acumuló un alza del 33,1% en los últimos 12 meses, por debajo del 33,4% interanual registrado el mes anterior.

bc42adabb10a612e296ea544d3b571b2_1000_1100La canasta básica trepó un 3,5% en octubre y superó a la inflación general

La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3%.

En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3 por ciento.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese resultado.

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