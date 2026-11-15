Temporal en Embarcación: Sáenz supervisó la asistencia a más de 300 familias afectadas

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió la localidad de Embarcación para supervisar los operativos de asistencia tras el fuerte temporal que azotó la región, según informó el Gobierno de la Provincia de Salta. Durante su visita, el mandatario ratificó la presencia del Estado provincial para asistir a los damnificados.
Asistencia y servicios
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se confirmó la asistencia a más de 300 familias distribuidas en 21 barrios con la entrega de módulos alimentarios, agua embotellada, chapas y colchones. En tanto, los servicios esenciales comenzaron a normalizarse: el suministro de agua potable quedó restablecido en su totalidad y el servicio eléctrico recuperó más del 90% de su funcionamiento.
Críticas a la Nación
En el marco de la recorrida, Sáenz cuestionó la inacción nacional y la falta de comunicación por parte de la Agencia Federal de Emergencia ante la crisis climática, reclamando mayor empatía con el interior del país. Por su parte, la cartera educativa dispuso que el dictado de clases se evalúe escuela por escuela en los 38 establecimientos del municipio.