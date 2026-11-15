Temporal en Embarcación: el dictado de clases se definirá escuela por escuela

El Ministerio de Educación provincial informó que la continuidad escolar se evaluará según los daños edilicios y el acceso seguro para cada comunidad.
Educación15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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En el marco del Comité de Emergencia Climática, el Gobierno de la Provincia de Salta dispuso que el dictado de clases en Embarcación no tendrá una decisión uniforme tras el fuerte temporal y se resolverá según la situación particular de cada establecimiento.

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La medida abarca el relevamiento de 38 establecimientos educativos del municipio para evaluar daños edilicios y garantizar el tránsito seguro de alumnos y docentes, bajo los lineamientos de la Resolución N° 486 sobre riesgo escolar. Desde la cartera educativa aclararon que no habrá actividad escolar en aquellas instituciones que no reúnan las condiciones necesarias.

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