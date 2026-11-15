Temporal en Embarcación: el dictado de clases se definirá escuela por escuela

Estudiantes salteños avanzan en el estatuto del Consejo Asesor Estudiantil
Ivana ChañiEducación14/11/2026
Representantes de escuelas secundarias y técnicas debatieron cómo se organizará el Consejo y cómo estarán representadas sus instituciones.
En el marco del Comité de Emergencia Climática, el Gobierno de la Provincia de Salta dispuso que el dictado de clases en Embarcación no tendrá una decisión uniforme tras el fuerte temporal y se resolverá según la situación particular de cada establecimiento.
La medida abarca el relevamiento de 38 establecimientos educativos del municipio para evaluar daños edilicios y garantizar el tránsito seguro de alumnos y docentes, bajo los lineamientos de la Resolución N° 486 sobre riesgo escolar. Desde la cartera educativa aclararon que no habrá actividad escolar en aquellas instituciones que no reúnan las condiciones necesarias.