Impulsan capacitaciones para responder a las demandas del sector productivo

El Gobierno de Salta trabaja junto a universidades y cámaras empresariales en la elaboración de nuevas propuestas de capacitación laboral, orientadas a las necesidades de los distintos sectores productivos. La iniciativa busca identificar qué conocimientos y habilidades requieren las empresas y financiar instancias de formación para los trabajadores.

Con ese objetivo, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, encabezó una reunión con representantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Católica de Salta, Upateco y entidades vinculadas al turismo, la minería, la producción agropecuaria y la tecnología.

El encuentro se realizó en el marco del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Lo que estamos buscando es que las distintas actividades económicas, como la agroindustria, la energía, la economía del conocimiento, el turismo y la minería, potencien a Salta”, expresó Dib Ashur.

El ministro explicó que el primer paso será conocer las necesidades concretas de las empresas para luego vincularlas con las propuestas educativas de las universidades.

“Lo que estamos haciendo hoy básicamente es tomar la demanda de las distintas cámaras, juntar a las universidades y financiar esas formaciones de vanguardia”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Financiamiento de Salta, Liliana Corona, indicó que las empresas deberán presentar un listado de las capacitaciones que consideran necesarias para sus actividades. A partir de ese relevamiento, el BID y la Provincia podrán financiar las propuestas mediante aportes no reembolsables.

La iniciativa apunta a reducir las diferencias entre la formación disponible y los conocimientos que actualmente requieren sectores como la minería, el turismo, la agroindustria y la economía del conocimiento.

Desde ProGrano, Pedro Arias destacó la importancia de que las empresas participen en la definición de los contenidos, especialmente ante los cambios tecnológicos que atraviesan las actividades productivas.

“La tecnología avanza a un ritmo y estamos en la era del conocimiento. Es muy importante la unión entre el Gobierno, que va a dar los fondos y el marco para que esto se pueda hacer; las instituciones educativas, que van a presentar la formación; y los productores, que tenemos que buscar qué es lo que necesitamos realmente, tanto para nuestros asociados como para su personal”, manifestó.

En la reunión también participaron representantes de la Sociedad Rural Salteña y del clúster tecnológico. Las capacitaciones se definirán a partir de las necesidades que presenten los sectores involucrados, por lo que todavía no se detallaron cursos específicos ni fechas de inicio.