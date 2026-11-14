Alerta por tormentas en Salta: dónde se esperan hasta 70 mm de lluvia

Alerta por tormentas en Salta: EDESA advirtió sobre posibles cortes de luz
Ivana ChañiSalta14/11/2026
La distribuidora pidió evitar el contacto con cables caídos y difundió los canales para reportar problemas con el suministro eléctrico.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó una alerta amarilla por tormentas fuertes para las yungas y varios departamentos de la provincia, con acumulados de 30 a 70 milímetros. Para la ciudad de Salta y otras localidades, el aviso prevé lluvias de 15 a 40 milímetros.
Defensa Civil recomendó evitar traslados innecesarios, especialmente por caminos rurales y rutas de montaña. También pidió asegurar toldos y objetos que puedan volarse y mantenerse lejos de árboles, postes y cables durante la tormenta.