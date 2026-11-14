Alerta por tormentas en Salta: dónde se esperan hasta 70 mm de lluvia

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó una alerta amarilla por tormentas fuertes para las yungas y varios departamentos de la provincia, con acumulados de 30 a 70 milímetros. Para la ciudad de Salta y otras localidades, el aviso prevé lluvias de 15 a 40 milímetros.

Qué zonas están bajo alerta

De 30 a 70 mm: las yungas, Iruya, Santa Victoria, Orán, San Martín, Anta, Metán, General Güemes, Rosario de la Frontera, Rivadavia y La Candelaria. En esas zonas podrían registrarse crecidas, anegamientos y complicaciones en caminos rurales.

De 15 a 40 mm: la ciudad de Salta, Cerrillos, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, Cafayate, Molinos, San Carlos y La Poma.

Qué precauciones tomar durante la tormenta

Defensa Civil recomendó evitar traslados innecesarios, especialmente por caminos rurales y rutas de montaña. También pidió asegurar toldos y objetos que puedan volarse y mantenerse lejos de árboles, postes y cables durante la tormenta.