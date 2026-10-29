La matemática ocupa menos de 10% de la formación docente: Salta es la segunda que menos horas destina

Salta se encuentra entre las provincias que menos tiempo destinan a la enseñanza de Matemática en los profesorados de educación primaria. Solo Santiago del Estero aparece por debajo en el relevamiento de Argentinos por la Educación.

La economista y analista de datos Lucía Vallejos explicó en Pelo & Barba por Aries que, a nivel nacional, las materias vinculadas con Matemática representan apenas el 8,8% de la carga horaria de los futuros maestros.

El informe revela importantes diferencias entre jurisdicciones. Mientras Mendoza destina el 12% de la formación docente a esta disciplina, Santiago del Estero registra un 5,6%.

En el caso de Salta, el relevamiento identifica 168 horas de formación matemática, distribuidas en 96 horas de contenidos disciplinares y 72 horas de didáctica.

La relación con los resultados de los estudiantes

Vallejos explicó que el estudio surgió a partir de los bajos resultados que muestran las evaluaciones de Matemática en Argentina.

Según los datos mencionados, el 45% de los estudiantes evaluados en primaria no alcanza un nivel satisfactorio en esta materia. En las evaluaciones PISA de secundaria, la proporción de alumnos con dificultades llega al 80%.

La especialista señaló que existen estudios internacionales que encuentran una relación positiva entre el conocimiento matemático de los docentes y los aprendizajes de sus alumnos.

“Para enseñar Matemática, primero tenemos que conocerla en profundidad”, sostuvo.

También explicó que no alcanza con saber resolver operaciones, sino que es necesario comprender los procedimientos y los conceptos que se enseñan.

Sin embargo, aclaró que no se pueden atribuir los malos resultados exclusivamente a la formación docente, ya que intervienen múltiples factores.

Uno de cada tres docentes no realizó capacitaciones recientes

Otro dato del informe surge de la encuesta a docentes de Aprender 2025.

El 67,5% de los maestros de sexto grado declaró haber realizado alguna capacitación vinculada con Matemática durante los tres años anteriores.

Esto significa que casi uno de cada tres docentes no participó de esas instancias de formación en ese período.

Vallejos remarcó que aumentar la cantidad de horas no garantiza automáticamente mejores aprendizajes.

“No alcanza con mirar cuántas horas se enseñan. También importa saber qué se enseña, cómo se enseña y qué aprenden efectivamente los alumnos”, concluyó.