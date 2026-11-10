¿Qué estudiar después del secundario? ExpoFuturo abre hoy sus puertas en la Usina

Este martes 10 de noviembre comienza ExpoFuturo 2026, la muestra educativa que reunirá las distintas opciones de formación universitaria, terciaria y profesional disponibles para los estudiantes salteños que están por finalizar el secundario.

La apertura oficial será a las 10 en el Anfiteatro de la Usina Cultural, mientras que las actividades presenciales se desarrollarán durante el martes y miércoles en ese espacio y en el Colegio N.º 5080 Dr. Antonio de Castro (ex Nacional).

Según informó el Ministerio de Educación y Cultura, la iniciativa alcanzará a más de 47.000 jóvenes de 434 establecimientos de toda la provincia, mediante actividades presenciales y virtuales.

Qué carreras y opciones se podrán conocer

La ministra Cristina Fiore detalló que participarán universidades como la UNSa, UCASAL y UPATECO, además de instituciones de educación a distancia, más de 30 institutos superiores y 24 centros de formación profesional.

También estarán presentes la Escuela de Emprendedores municipal y distintas fuerzas de seguridad y defensa, que brindarán información sobre sus propuestas de formación.

En Capital y localidades cercanas se espera la participación presencial de más de 27.000 estudiantes de 197 instituciones educativas.

En paralelo, otros 20.000 jóvenes del interior provincial podrán acceder a jornadas institucionales mediante una plataforma virtual, con información y actividades destinadas a acompañarlos en la elección de sus futuros estudios.