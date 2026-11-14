Alerta por tormentas en Salta: EDESA advirtió sobre posibles cortes de luz

EDESA advirtió que las tormentas fuertes previstas para este sábado 14 de noviembre en gran parte de la provincia podrían provocar interrupciones en el suministro eléctrico. La empresa informó que mantiene el monitoreo del servicio.

Qué precauciones tomar durante la tormenta

La distribuidora recomendó permanecer en un lugar seguro, evitar circular por calles anegadas y mantenerse lejos de cables caídos e instalaciones eléctricas externas. También pidió dejar en manos de las cuadrillas el retiro de ramas u otros objetos que caigan sobre las líneas eléctricas.

Si entra agua a la vivienda, EDESA indicó cortar la electricidad desde el interruptor general, siempre que se pueda llegar al tablero desde un lugar seco y sin pisar agua.

Cómo reportar un problema eléctrico a EDESA

Por inconvenientes técnicos individuales, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 387 549 2222 o llamar al 0800 777 33372. La empresa también recibe consultas en Facebook, Instagram y X como edesasalta.