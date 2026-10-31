Expo Futuro 2026: dos días para conocer carreras, becas y oportunidades de formación

La Expo Futuro 2026 se realizará el 10 y 11 de noviembre en la Usina Cultural y el colegio Dr. Antonio de Castro (ex Nacional), con una propuesta destinada a estudiantes que están por terminar el secundario y buscan definir su futuro académico o laboral.

La nueva edición tendrá un alcance provincial y prevé llegar a más de 47.000 estudiantes de 434 establecimientos educativos, mediante actividades presenciales y virtuales.

Universidades, carreras y formación profesional

Participarán la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la UCASAL y UPATECO, junto con universidades que ofrecen carreras a distancia, como Kennedy, Morón, UCES, Blas Pascal, Siglo 21 y FASTA.

También habrá más de 30 instituciones de Educación Superior y 24 establecimientos de Formación Profesional, además de la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad.

Se sumarán el Colegio Militar de la Nación, Gendarmería, la Armada Argentina, la Policía provincial y el Servicio Penitenciario.

Becas, orientación laboral y capacitaciones

Los estudiantes podrán consultar sobre becas, carreras, finalización de estudios y elaboración de currículums, además de participar en charlas motivacionales.

La programación incluirá capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), música y danzas folclóricas.

También llegará al interior de Salta

La convocatoria presencial está dirigida a más de 27.000 estudiantes de 197 instituciones de la ciudad de Salta, Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y General Güemes.

En simultáneo, se desarrollarán jornadas institucionales en otros departamentos, donde más de 20.000 jóvenes podrán acceder a la oferta educativa mediante una plataforma virtual.

La iniciativa busca acercar distintas alternativas de formación a quienes deben decidir cómo continuar sus estudios o prepararse para ingresar al mundo laboral.