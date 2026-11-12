Salta mejoró en Lengua, pero casi la mitad falla en Matemática

Casi tres de cada cuatro estudiantes salteños de sexto grado alcanzaron un desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua en las pruebas Aprender 2025. En Matemática, lo consiguió poco más de la mitad, según el análisis de Argentinos por la Educación sobre los resultados de la evaluación nacional.

En Salta participaron 24.845 alumnos de 738 escuelas. La evaluación abarcó a estudiantes del último año de primaria y permite comparar su desempeño con el de quienes cursaban sexto grado en 2023.

Lengua mejoró casi 11 puntos en dos años

El porcentaje de estudiantes salteños con resultados satisfactorios o avanzados en Lengua pasó del 63,6% en 2023 al 74,5% en 2025, una mejora de 10,9 puntos porcentuales. El 25,5% restante se ubicó en el nivel básico o por debajo de él.

En el país, el indicador subió del 66,4% al 76,9% en el mismo período. Así, Salta mejoró algo más que el promedio nacional, aunque su resultado de 2025 quedó 2,4 puntos por debajo.

En Matemática, el 49% quedó por debajo del nivel satisfactorio

En Matemática, el porcentaje de alumnos salteños con desempeño satisfactorio o avanzado pasó del 49,4% al 51%. La mejora fue de 1,6 puntos porcentuales y el resultado quedó cuatro puntos por debajo del promedio nacional, que llegó al 55%.

La distancia con el país se amplió. En 2023 era de 2,1 puntos porcentuales. Dos años después llegó a cuatro, porque el promedio nacional avanzó 3,5 puntos en el mismo período.