Estudiantes salteños avanzan en el estatuto del Consejo Asesor Estudiantil

Estudiantes de cinco localidades se reunieron en el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta para avanzar en la redacción del estatuto del Consejo Asesor Estudiantil. Participaron representantes de centros de estudiantes y alumnos de escuelas secundarias y técnicas.

Qué reglas debatieron los estudiantes

Los jóvenes trabajaron en las normas de convivencia, representación y funcionamiento interno del Consejo. El estatuto también busca definir cómo se vincularán sus integrantes con las escuelas a las que representan.

La Provincia creó el Consejo para que los estudiantes del nivel secundario puedan aportar sus propuestas a las decisiones educativas. La Agencia de la Juventud y el Ministerio de Educación coordinan la iniciativa.

Quiénes participaron del encuentro

La reunión convocó a estudiantes de Embarcación, General Güemes, Rosario de Lerma, El Galpón y la ciudad de Salta. La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, participó del intercambio sobre la redacción del estatuto.