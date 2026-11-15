Carrió se metió en la interna oficialista: “Ella busca el poder”

Elisa Carrió se refirió a las diferencias entre Javier Milei y Patricia Bullrich y analizó la posibilidad de que la senadora construya un proyecto político propio. “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”, dijo en Futuro Imperfecto, por Radio con Vos, en una entrevista reproducida por TN.

Qué dijo Carrió sobre Bullrich

La exdiputada recordó que, cuando compartían espacio político, Bullrich le manifestó tras una derrota electoral que quería sumarse al sector de Mauricio Macri. Carrió también destacó la lealtad que la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado tuvo con ella en aquella etapa.

Las críticas de Carrió a Milei y su lectura de la visita del Papa

“Jamás votaría a Milei”, afirmó Carrió. La dirigente cuestionó la violencia verbal del Presidente y puso el acento en el impacto de las agresiones y la subestimación hacia las mujeres.

Sobre la visita de León XIV, interpretó que el pontífice llamó a la dirigencia a dejar atrás la confrontación. También descartó volver a la actividad política y dijo que su retiro buscó dar espacio a otros dirigentes de la Coalición Cívica.