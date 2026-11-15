Milei ratificó que buscará la reelección en 2027

Javier Milei ratificó que buscará la reelección presidencial en 2027. Lo hizo el sábado, durante la apertura de la exposición Belgrano, la revolución de las ideas, en el marco de la Noche de los Museos.

Qué dijo Milei sobre la reelección

“Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el Presidente en el tramo del discurso que reprodujo Infobae.

La definición llegó cuando Milei planteó que su objetivo es que la Argentina llegue a 2031 comerciando con el 90% del mundo. En ese contexto, mencionó los acuerdos comerciales con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Singapur y Estados Unidos.

El discurso en la muestra sobre Belgrano

Durante el acto, Milei vinculó el pensamiento económico de Belgrano con tres ejes de su gestión: la desregulación, la apertura comercial y el desarrollo del capital humano. La exposición se inauguró en el Museo de la Casa Rosada.