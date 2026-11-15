Francos dijo que acompañaría a Milei en la fórmula de 2027 si se lo pide

Guillermo Francos se mostró dispuesto a integrar la fórmula presidencial con Javier Milei en 2027. “Por supuesto que lo acompañaría al Presidente si me lo pidiera”, dijo en una entrevista con Radio Mitre que reprodujo Infobae. Aclaró que la decisión le corresponde al mandatario.

Qué dijo Francos sobre la reelección de Milei

El exjefe de Gabinete sostuvo que, si el programa económico da resultados, Milei será el candidato del oficialismo y conseguirá un segundo mandato. También planteó que un fracaso de la gestión dejaría sin chances electorales a los demás dirigentes de ese sector.

Sus declaraciones llegaron un día después de que Milei ratificara que buscará la reelección durante la apertura de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada.

Qué respondió sobre una eventual candidatura de Bullrich

Consultado por una posible postulación presidencial de Patricia Bullrich, Francos evitó pronunciarse sobre sus chances. Consideró que las aspiraciones personales son habituales en política y le restó peso a ese debate dentro de La Libertad Avanza.