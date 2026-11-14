Petróleo en Malvinas: los tres escenarios que evalúa el Gobierno ante el fallo

El Gobierno argentino prepara su respuesta al fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó TN, la Casa Rosada contempla que el tribunal conceda las medidas solicitadas, ordene protecciones parciales o rechace el planteo.

Qué pidió la Argentina ante el Tribunal del Mar

Tras las audiencias en Hamburgo, el tribunal deberá pronunciarse sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará la controversia con el Reino Unido. El pedido principal busca impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura para la explotación petrolera.

La delegación argentina sostuvo que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que las perforaciones están previstas para 2027. El Reino Unido cuestionó la urgencia del pedido y argumentó que la producción comercial comenzaría recién en 2028.

Qué puede resolver el tribunal el 28 de noviembre

Si el tribunal concede las medidas, podría ordenar al Reino Unido que impida nuevas perforaciones u obras vinculadas con Sea Lion. Una resolución parcial podría fijar restricciones más acotadas o imponer obligaciones ambientales.

Si el planteo es rechazado, el Gobierno analizará los fundamentos antes de definir si presenta un nuevo pedido de protección ante el tribunal arbitral. Según TN, el Ejecutivo prevé mantener el reclamo por la vía jurídica y diplomática cualquiera sea la resolución.