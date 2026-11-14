El Congreso acelera el debate por las PASO y el Presupuesto 2027

La Libertad Avanza buscará avanzar con la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027 en el tramo final de las sesiones ordinarias. Según informó Infobae, el calendario también prevé el tratamiento del proyecto de discapacidad en el Senado y la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El Senado pone en agenda las PASO y discapacidad

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene previsto reunirse el martes 17 de noviembre. Allí, el oficialismo buscará un dictamen sobre la reforma electoral, con la suspensión de las primarias como objetivo inmediato.

Para el jueves 19 está previsto el debate del proyecto de discapacidad, que recibió 237 votos a favor en Diputados y podría convertirse en ley. En la misma sesión también se trataría el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Diputados apunta a votar el Presupuesto el 25 de noviembre

El oficialismo y sus aliados buscarán dictaminar el Presupuesto 2027 antes del cierre del plazo reglamentario del 20 de noviembre. El presidente de Diputados, Martín Menem, apunta a llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 para darle media sanción.

Ese mismo día, Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión en el Senado. La coincidencia podría complicar las negociaciones con los gobernadores, ya que el jefe de Gabinete es quien lleva adelante esas conversaciones por el Gobierno.

Antes, el miércoles 18, Diputados tiene previsto tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió del Senado con modificaciones.