El PRO cuestionó la suspensión de las PASO y puso en duda los votos del Gobierno

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, puso en duda que el Gobierno reúna los apoyos para suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Yo no veo tan certero que tengan los votos”, dijo en una entrevista con Radio Con Vos que reprodujo TN.

Qué objeta el PRO de la reforma electoral

Goerling señaló que, en las últimas reuniones de la conducción del PRO, de las que participó Mauricio Macri, la postura fue mantener el sistema de primarias. El senador vinculó el apuro del Gobierno con la estrategia de reelección de Javier Milei y pidió que cualquier cambio se discuta con tiempo y consenso.

También rechazó la propuesta de habilitar colectoras. Según explicó, ese mecanismo permitiría que distintos partidos adhieran a una misma candidatura presidencial con sus propias listas de diputados y senadores.

Cuántos apoyos necesita el oficialismo en el Senado

Goerling calculó que el oficialismo necesita diez firmas para emitir dictamen en comisión y 37 votos para aprobar el proyecto en el recinto. Recordó que el PRO no tiene integrantes en esa comisión y que todavía hay senadores que no definieron su postura.

El senador consideró difícil que haya dictamen el martes si el Ejecutivo presenta cambios ese mismo día. Aclaró que su bloque revisará el nuevo texto antes de definir si lo acompaña.