Un fallo declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó a la ANSES recalcular el haber de Carmen Galletta. El fallo, al que accedió TN, revocó la decisión de primera instancia que había rechazado su reclamo.

Por qué la Cámara cuestionó la fórmula

La fórmula de la ley 27.609 ajustaba las jubilaciones según la evolución de los salarios y la recaudación tributaria. La Cámara señaló que el cálculo no incluía la inflación ni preveía un piso de actualización ante una suba acelerada de los precios.

Entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los haberes aumentaron 553,55%, mientras que el índice de precios utilizado en el fallo subió 1.129,07%. Los jueces estimaron una pérdida de poder adquisitivo del 46,83% y consideraron que los aumentos posteriores por inflación no recuperaron esa diferencia.

Cómo se recalculará el haber y a quién alcanza el fallo

La Cámara ordenó aplicar la fórmula aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri entre enero de 2021 y junio de 2024, inclusive. Ese esquema preveía ajustes trimestrales calculados con un 70% de la variación de los precios y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. Desde julio de 2024, el haber recalculado seguirá el régimen de actualización mensual por inflación.

El monto se definirá en la liquidación, con el descuento de los aumentos y las recomposiciones ya cobrados. La sentencia se aplica al caso de Galletta y suma un antecedente para otros reclamos judiciales contra la misma fórmula.