Fake news tras el temporal: desmienten el video de un tornado en Embarcación

Un video que muestra la formación de un tornado circuló como si hubiera sido grabado en las inmediaciones de Embarcación. El Gobierno de Salta aclaró que las imágenes corresponden a la provincia de San Luis.

Piden verificar las imágenes antes de compartirlas

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, pidió corroborar la procedencia de los videos y las fotos antes de reenviarlos. La recomendación también se abordó en reuniones del Comité de Emergencia Climática para evitar que imágenes de otros lugares generen confusión durante la emergencia.

Qué explicó el meteorólogo sobre el temporal

En Pelo & Barba por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar dalogó el viernes y atribuyó los daños en Embarcación a un reventón descendente. Explicó que el aire frío cae bruscamente desde la nube de tormenta y, al llegar al suelo, se expande hacia los costados con ráfagas intensas.