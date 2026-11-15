Apuestas online: el proyecto para prevenir la ludopatía puede caer en el Senado

El proyecto de prevención de la ludopatía corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre. Diputados le dio media sanción en noviembre de 2024 y, desde entonces, la iniciativa sigue sin dictamen en el Senado, de acuerdo con la reconstrucción de la agencia Noticias Argentinas.

Por qué sigue pendiente en el Senado

El expediente CD-26/24 quedó girado a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Las tres están presididas por senadores de La Libertad Avanza y, hasta el momento, ninguna convocó a dictaminar.

El Gobierno considera que el texto restringe la actividad comercial y la publicidad e interfiere con competencias provinciales. Desde sectores de la oposición acusan a las empresas de apuestas de presionar para que el debate siga postergado. La Iglesia y las dos CTA reclaman que el Senado avance con el tratamiento.

Qué cambiaría para las casas de apuestas y el fútbol

El proyecto propone prohibir la publicidad, los patrocinios y los bonos de bienvenida de las plataformas de juego online. Las medidas alcanzarían a la promoción en televisión y redes sociales, así como a los acuerdos comerciales con clubes y torneos de fútbol.

La discusión involucra contratos como el de Betsson con Boca, el de Betano con River y el patrocinio que BetWarrior tuvo con la Selección argentina.