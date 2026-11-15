Temporal en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la correntada
Sara Norma Castillo murió en la madrugada del sábado 14 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca. La mujer habría salido de su casa para poner el auto a resguardo ante la posibilidad de que cayera granizo, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae.
Cómo fue el rescate durante el temporal
La correntada arrastró a Castillo cerca de una cuadra. Vecinos la encontraron sobre la avenida Güemes Oeste, a la altura de Vicente Ponessa, y alertaron a la Policía.
Los efectivos la sacaron del agua e intentaron reanimarla. Cuando llegó la ambulancia, el personal del SAME constató su muerte. La hija de Castillo fue rescatada en el mismo sector y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde quedó en observación y fuera de peligro.
Qué determinó la autopsia
La autopsia determinó que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien ordenó el examen y dispuso la intervención de peritos en el lugar.