Temporal en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la correntada

La tormenta anegó calles de la capital catamarqueña durante la madrugada del sábado. La hija de la víctima también fue arrastrada y la rescataron con vida.
Provincias15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Sara Norma Castillo murió en la madrugada del sábado 14 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca. La mujer habría salido de su casa para poner el auto a resguardo ante la posibilidad de que cayera granizo, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae.

Cómo fue el rescate durante el temporal

La correntada arrastró a Castillo cerca de una cuadra. Vecinos la encontraron sobre la avenida Güemes Oeste, a la altura de Vicente Ponessa, y alertaron a la Policía.

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Los efectivos la sacaron del agua e intentaron reanimarla. Cuando llegó la ambulancia, el personal del SAME constató su muerte. La hija de Castillo fue rescatada en el mismo sector y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde quedó en observación y fuera de peligro.

Qué determinó la autopsia

La autopsia determinó que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien ordenó el examen y dispuso la intervención de peritos en el lugar.

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