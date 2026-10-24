Temporal en Vaca Muerta: rutas destruidas, vehículos arrastrados y familias evacuadas

Un fuerte temporal de lluvias provocó inundaciones, cortes de rutas y evacuaciones en distintos puntos de Neuquén, con especial impacto en la zona petrolera de Vaca Muerta. La localidad de Rincón de los Sauces quedó aislada por tierra después de que las crecidas interrumpieran la circulación sobre las rutas provinciales 5 y 8.

El mayor daño se registró en la ruta 5, a la altura del arroyo Carranza, donde la fuerza del agua arrastró materiales de la construcción de un puente, destruyó desvíos y se llevó vehículos. Aunque comenzó a restablecerse la circulación en algunos sectores, persistían las alertas meteorológicas.

Evacuaciones y vuelos para abastecer al hospital

El aislamiento obligó a organizar traslados aéreos de medicamentos, insumos y pacientes, ante la disminución de las reservas del hospital de Rincón de los Sauces.

La información publicada por Noticias Argentinas también da cuenta de cuatro familias evacuadas y otras 32 asistidas en Añelo, mientras que unas 20 familias quedaron aisladas en Puente Picún y Bajada de los Molles.

La secretaria provincial de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, calificó a Rincón de los Sauces como el punto más crítico del temporal. Además, advirtió sobre los riesgos de nuevas precipitaciones en un escenario de suelos saturados y pronósticos asociados al fenómeno de El Niño.