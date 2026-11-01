Del poncho al chaleco reflectante: la insólita polémica con los gauchos

Una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Zárate, provincia de Buenos Aires, desató una polémica al establecer que los gauchos deberán utilizar chalecos reflectantes cuando circulen a caballo durante la noche.

La disposición también exige incorporar elementos reflectantes en los aperos de los animales, con el objetivo de mejorar su visibilidad en los caminos rurales.

El rechazo de las agrupaciones gauchas

La iniciativa, impulsada por el peronismo y otros sectores opositores, establece el uso obligatorio de estos elementos desde la puesta hasta la salida del sol.

Según informó la agencia DIB, las entidades tradicionalistas rechazaron la medida porque consideran que altera la vestimenta gauchesca y las costumbres de quienes utilizan caballos para trabajar en el campo.

También cuestionaron que no existan, según sostienen, registros de accidentes en caminos rurales que justifiquen la nueva exigencia.

El intendente anunció que vetará la norma

Ante las críticas, el intendente Marcelo Matzkin se reunió con representantes de las agrupaciones tradicionalistas y se comprometió a vetar la ordenanza.

La intención es que el Concejo Deliberante pueda revisar el proyecto y, eventualmente, presentar una nueva versión.

De esta manera, la obligación aprobada por los concejales no comenzará a aplicarse en los términos previstos si se concreta el veto anunciado.