Alerta por la baja donación de sangre en la Argentina: solo el 1,15% de la población es donante

Solo el 1,15% de la población argentina dona sangre, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación incluidos en un informe al que accedió la agencia Noticias Argentinas. El documento ubica entre el 3% y el 5% la proporción ideal de donantes.

Cuántos donantes necesita el Hospital de Clínicas

El Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires recibe en promedio entre 20 y 25 donantes por día, cuando necesita entre 40 y 45, explicó Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia.

La especialista señaló que los componentes de la sangre tienen un tiempo limitado de conservación. Por eso, las donaciones voluntarias y habituales permiten renovar las reservas y contar con ellas cuando un paciente necesita una transfusión.

A quiénes puede ayudar una donación

De una sola donación se pueden obtener distintos componentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que pueden ayudar a hasta cuatro personas. Se utilizan, entre otros casos, en tratamientos oncológicos, cirugías cardíacas y trasplantes de médula ósea.

En el Clínicas, el proceso completo dura alrededor de 45 minutos e incluye una entrevista previa para evaluar si la persona está en condiciones de donar.