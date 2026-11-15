Ferro vs. Gimnasia y Tiro: hora, transmisión y qué necesita el Albo

Gimnasia y Tiro visitará a Ferro Carril Oeste este domingo 15 de noviembre, a las 20:30, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. El encuentro corresponde a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional y será dirigido por Maximiliano Manduca.

Dónde seguir Ferro vs. Gimnasia y Tiro

El partido se podrá seguir en vivo por Aries FM 91.1 y Aries Online. La transmisión en video estará disponible en LPF Play.

Qué resultado necesita el Albo para clasificar

Gimnasia y Tiro debe ganar por cualquier diferencia para avanzar a cuartos de final. Ferro tiene ventaja deportiva, por lo que se clasificará con un triunfo o un empate. Si igualan al cabo de los 90 minutos, Ferro pasará de ronda directamente.

El equipo de Juan Manuel Azconzábal terminó octavo en la Zona B con 52 puntos. Ferro, dirigido por Juan Manuel Sara, fue segundo en la Zona A con 66 unidades y por eso juega de local con ventaja deportiva, tal como detalló Solo Ascenso.