Explosión de gas en Lanús: 20 heridos, cinco con quemaduras graves

Una máquina dañó una cañería durante una obra en el centro de Remedios de Escalada. El incendio alcanzó a varios comercios y obligó a evacuar la zona.
Provincias13/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Una explosión seguida de incendio se registró a las 9:44 de este viernes 13 de noviembre en Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Fuentes oficiales consultadas por Infobae informaron que hubo 20 heridos, cinco de ellos con quemaduras graves. 

Una máquina dañó un caño de gas durante la obra

Según informó Infobae, la explosión se produjo cuando una máquina dañó un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de la red de MetroGAS. El fuego alcanzó a varios locales y al operativo se sumaron bomberos voluntarios de municipios vecinos. 

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Dónde atendieron a los heridos

Los pacientes con quemaduras graves fueron trasladados al Hospital Evita. Los demás recibieron atención en el Hospital Arturo Melo y en la Unidad Sanitaria Municipal Luis A. Máspero. 

La UFI N.º 6 intervino para investigar las circunstancias de la explosión y determinar eventuales responsabilidades. 

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