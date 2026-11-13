Temporal en Maimará: reabrió la Ruta 9 y sigue la alerta por tormentas

El tránsito en la Ruta Nacional 9 se restableció cerca de una hora después del corte que provocó el temporal del jueves en Maimará, Jujuy. Según informó Somos Jujuy, la tormenta dejó unos 30 milímetros de lluvia en menos de una hora, con caída de granizo. No se registraron heridos ni evacuados.

El barro cortó la ruta y el granizo afectó cultivos

El agua que bajó por las quebradas arrastró barro y sedimentos hacia la calzada. Personal municipal, de Vialidad, de la Policía y de los bomberos de Maimará y Tilcara trabajó para despejar los sectores afectados, entre ellos Sumalagua y San Pedrito.

La intendenta Susana Prieto informó que entre tres y cuatro productores de San Pedrito sufrieron pérdidas en sembrados de hortalizas y choclo.

Cambios en el Tren Solar y alerta para la Quebrada

Este viernes 13 de noviembre, el servicio Experiencia 360 del Tren Solar llegará por vía ferroviaria hasta Maimará. El tramo entre esa localidad y Tilcara se hará en micros, tanto de ida como de regreso.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de Jujuy durante el viernes y el sábado. Para la tarde y la noche del viernes, el aviso incluye zonas de Tilcara, Humahuaca, Tumbaya y Susques, con acumulados previstos de 20 a 40 milímetros, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo.