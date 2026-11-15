“El Infierno”: por dentro del penal que construye Santa Fe para aislar a jefes narcos y sicarios

La nueva cárcel de máxima seguridad de Santa Fe, conocida como “El Infierno”, tiene prevista su apertura para mayo de 2027. La obra está en marcha en un predio de 84 hectáreas en Piñero, a unos 15 kilómetros de Rosario, como detalló Infobae en su recorrida por el complejo.

Cómo se organizarán los pabellones

El penal fue diseñado para alojar a jefes de organizaciones criminales, a quienes coordinan sus operaciones y a integrantes de sus grupos armados. La distribución de los internos tendrá en cuenta su función dentro de esas estructuras y su nivel de riesgo.

Cada pabellón alojará a 12 detenidos y tendrá un patio al aire libre. Las salidas al patio se organizarán por turnos para limitar el contacto entre internos.

Cómo serán las visitas y las llamadas

El régimen prevé visitas de abogados y familiares directos, con separación mediante un vidrio y bajo supervisión. Las llamadas tendrán un tiempo asignado y solo podrán hacerse a números autorizados previamente.

Con estas restricciones, las autoridades buscan impedir que los detenidos sigan coordinando actividades de sus organizaciones desde la cárcel.