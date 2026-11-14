Boca y Banfield juegan por un lugar en la final de la Copa Argentina

Boca Juniors y Banfield se enfrentan este sábado 14 de noviembre por el último lugar en la final de la Copa Argentina 2026. El partido comenzará a las 19, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión en vivo de TyC Sports.

Cómo llegan Boca y Banfield a la semifinal

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega tras consagrarse campeón de la tabla anual. Para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing. Será su último partido oficial antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Banfield viene de empatar 2-2 con Atlético Tucumán y lleva cuatro partidos sin ganar. En la Copa Argentina dejó en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

Las probables formaciones de Boca y Banfield

En la previa de 442, el sitio deportivo de Perfil, la principal duda de Boca está en el mediocampo, donde Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Tomás Aranda aparecen como alternativas.

Boca · Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar (o Tomás Belmonte o Tomás Aranda), Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Banfield · Diego Rodríguez, Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez, David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.