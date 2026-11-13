Avanza con mejoras viales e hídricas la obra integral en la avenida Ex Combatientes de Malvinas

Los trabajos, enmarcados en el Plan Vial Zona Sur, contemplan la ejecución y renovación de aproximadamente 14.000 metros cuadrados de calzada mediante la integración de hormigón y adoquinado en las colectoras. El proyecto abarca un trayecto clave que va desde San Remo hasta la rotonda de acceso a Santa Ana, sumando además la construcción de ciclovías, caminerías peatonales, señalización vial moderna y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público para garantizar una circulación más fluida y segura para conductores, peatones y ciclistas.

De forma paralela al despliegue sobre la calzada, la intervención registra un fuerte componente de infraestructura hidráulica para mitigar los riesgos de anegamientos ante temporales. Actualmente, la construcción de un canal de hormigón de dos kilómetros —que ya cuenta con un 50% de avance— se complementa con nuevas alcantarillas y obras hídricas diseñadas para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y dar respuesta a las contingencias climáticas en la región.

Este desarrollo estructural genera un impacto directo en la integración urbana de numerosos sectores colindantes, beneficiando de manera directa a residentes de barrios como Periodista, San Francisco, Bancario, El Tribuno, Intersindical, Santa Ana, Villa Santa Anita, Río Ancho, San Carlos y Los Odontólogos. Ante la presencia de frentes de obra activos a lo largo del corredor, desde el municipio se reitera el pedido de circular con extrema precaución por la zona para evitar contratiempos.