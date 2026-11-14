Argentina perdió 2-1 con Uruguay en el primer amistoso sin Messi

La Selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en la Bombonera, en su primer partido tras la despedida de Lionel Messi del seleccionado. Según informó Noticias Argentinas, el equipo de Lionel Scaloni generó las ocasiones más claras del primer tiempo, que terminó sin goles.

Uruguay sacó dos goles de ventaja en cinco minutos

A los 3 minutos del segundo tiempo, Leonardo Balerdi desvió la pelota hacia su propio arco. A los 8, Maximiliano Araújo amplió la ventaja tras un córner. Julián Álvarez descontó a los 28, después de una asistencia de Gianluca Prestianni.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

El equipo de Scaloni cerrará la fecha FIFA el martes 17 de noviembre a las 20, frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.