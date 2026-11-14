Argentina-Uruguay: por qué hubo poco público en La Bombonera

La Bombonera quedó lejos de llenarse el viernes 13 de noviembre, cuando la Selección argentina perdió 2 a 1 ante Uruguay. El sitio deportivo 442, de Perfil, estimó que el amistoso reunió a unas 25.000 personas, cerca del 40% del aforo.

Cuánto costaban las entradas y dónde se retiraban

Las populares se vendieron a $95.000 y las plateas costaban entre $140.000 y $290.000. A los precios se sumó un requisito para todos los compradores. Las entradas eran físicas y debían retirarse en las boleterías del estadio de Huracán.

El medio señaló que ese trámite complicó la asistencia de quienes viajaban desde el conurbano o el interior del país. También ubicó el retiro de Lionel Messi entre los factores que incidieron en la convocatoria.

Qué sectores de La Bombonera quedaron cerrados

Ante la baja venta de entradas, la organización reubicó a parte del público. El tercer anillo quedó cerrado, salvo el sector reservado para los hinchas uruguayos. Tampoco se habilitaron las dos bandejas inferiores de la cabecera Sur ni un sector de plateas.

La cabecera Norte fue la excepción. Allí se llenó el sector que habitualmente ocupa la hinchada de Boca y se desplegaron banderas dedicadas a Diego Maradona y Messi.