Pochettino asumirá en Manchester United y debutará ante Liverpool

Manchester United anunció el viernes a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador. El club acordó con la Federación de Fútbol de Estados Unidos la salida del técnico y de su cuerpo de trabajo una vez que terminen sus compromisos con la selección, de acuerdo con el comunicado que publicó 442, el sitio deportivo de Perfil.

Pochettino reemplazará a Michael Carrick y será el primer argentino en dirigir al United. Recibirá a un equipo que lleva ocho partidos sin ganar y está en zona de descenso en la Premier League.

Cuándo debuta Pochettino en Manchester United

Antes de viajar a Inglaterra, el entrenador dirigirá a Estados Unidos en los dos partidos ante Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf, previstos para el sábado 14 y el martes 17 de noviembre.

Asumirá el miércoles 18 y tendrá su primer partido el domingo 22, cuando Manchester United visite a Liverpool en Anfield por la Premier League.

Su recorrido por la Premier League

Pochettino ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en Inglaterra. Su etapa más extensa fue en el Tottenham, al que llevó a su primera final de la Champions League en 2019.

También dirigió al Espanyol y al Paris Saint-Germain. Con la selección de Estados Unidos llegó a los octavos de final del Mundial 2026.