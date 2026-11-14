Scaloni tras la derrota ante Uruguay: “Hay material para seguir”

Lionel Scaloni reconoció que la Selección argentina cometió errores en la derrota ante Uruguay, en el inicio de la fecha FIFA. En conferencia de prensa, el entrenador valoró que su equipo generó llegadas y mostró paciencia por momentos, según informó Noticias Argentinas.

El técnico también destacó el mérito de Uruguay, que por momentos tomó la iniciativa. Sobre los futbolistas más jóvenes, sostuvo que necesitan sumar minutos para ganar ritmo y conocerse mejor dentro de la cancha.

Scaloni anticipó cambios para enfrentar a Costa Rica

De cara al amistoso del martes, Scaloni adelantó que probablemente hará algunos cambios. También consideró importante que parte del equipo vuelva a jugar para darle continuidad a quienes necesitan rodaje en este tipo de partidos.

Qué dijo sobre el público tras el retiro de Messi

Consultado por la baja asistencia en La Bombonera, el entrenador confió en que los hinchas seguirán acompañando a la Selección. “La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos”, afirmó. Además, sostuvo que al equipo le corresponde entusiasmar al público con su juego.