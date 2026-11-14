Ganó el oro en natación y ahora busca sponsors para llevar a Salta al Mundial en Budapest

El nadador salteño Martín Echeverría se consagró campeón de los 50 metros crol en el Panamericano Máster de Buenos Aires. En Vale Todo, por Aries, contó que ya retomó los entrenamientos y que su próximo objetivo es competir en el Mundial Máster de Budapest, previsto para julio de 2027.

Cómo se prepara para el Mundial de Budapest

Echeverría combina su trabajo como contador con los entrenamientos. Según sus horarios, nada temprano o va a la pileta y al gimnasio al terminar la jornada laboral. También procura entrenar los fines de semana.

Su base de entrenamiento es la pileta de la Universidad Católica de Salta. Aproximadamente una vez al mes practica en el natatorio municipal Juan Domingo Perón, que cuenta con una pileta de 50 metros. Se prepara junto a otra nadadora que también tiene la posibilidad de viajar al Mundial.

La búsqueda de apoyo para viajar

Hasta ahora, Echeverría costeó los entrenamientos y las competencias con sus ingresos y la ayuda de su familia. Para viajar a Hungría, busca el respaldo de empresas o particulares, ya que estima que la estadía podría extenderse entre 10 y 12 días.

El nadador dijo que todavía no se reunió con funcionarios provinciales del área de Deportes y que espera hacerlo pronto. Quienes quieran colaborar pueden contactarlo en Instagram como Martín Echeverría 98 o al celular 387-154660324.